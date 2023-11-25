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Саратов – «Город золотых огней и ярких личностей»

Новости
На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ гостям регионального стенда рассказали о роли Саратова и Саратовской области в освоении космоса, об интересных фактах из жизни выдающихся представителей области.
Саратов – «Город золотых огней и ярких личностей»


Специалисты Саратовского областного музея краеведения в рамках интерактивного лектория познакомили гостей с «космической» коллекцией музея, значительную часть которой составляют материалы, посвященные Юрию Гагарину - первому космонавту планеты.

- Очень интересно и увлекательно, - поделился впечатлениями Николай Сальков, школьник из Московской области. - Я узнал, зачем 17-летний Юрий Гагарин приехал в Саратов, почему он получил прозвище «Юрка юркий», когда впервые поднялся в небо и почему считал Саратов своей второй родиной. Нам рассказали о втором космонавте планеты Германе Титове, а еще о Юрии Быкове – разработчике первой космической связи «Заря» и о симпатичных «космических» собаках с трогательными кличками Ветерок и Уголек.

В рамках лектория «Город золотых огней и ярких личностей» посетителям рассказали о выдающихся людях, оставивших свой след в истории и культуре Саратова и России: П.А. Столыпине, Н.И. Вавилове, О.П. Табакове, О.И. Янковском и других. Гости узнали интересные факты из их жизни и познакомились с документами, хранящимися в фондах музея.

Для некоторых молодых людей настоящим открытием стало то, что перед тем, как занять пост министра внутренних дел, а затем премьер-министра Российской империи, П.А. Столыпин был саратовским губернатором и многое сделал для города.

Удивление многих слушателей вызвало и то, что свой закон гомологических рядов Н.И. Вавилов впервые представил в Саратове, где в то время работал в университете заведующим кафедрой частного земледелия агрономического факультета.

- Участие в масштабном выставочном проекте позволило не только расширить представление гостей о нашей области, но и показать часть богатого и многогранного собрания Саратовского музея краеведения, сделав его привлекательным туристическим объектом для будущих путешествий гостей выставки по России, - отметил директор Саратовского областного музея краеведения Евгений Казанцев.