«Лаборатория Добра» в Балаковском районе объединила более 90 человек

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В рамках программы первого дня семинара прошли образовательные блоки «Концептуальные основы работы с молодежью. Экосистема Росмолодёжи», «Экосистема развития добровольчества и гражданских инициатив. «DOBRO.RU», «Клиентоцентричность в молодежной политике».Сегодня в ходе панельной дискуссии «Молодежная политика в регионе. Итоги пятилетия (2018- 2023)» с участниками встретилась и пообщалась председатель комитета молодёжной политики Ангелина Беловицкая. Она рассказала о целях и задачах по развитию молодёжной экосистемы в регионе, которые комитет ставит перед собой:«Сегодня мы чётко видим цель, понимаем задачи. Это и реализация национального проекта «Образование» в разрезе выполнения комплексной программы «Регион для молодых» и «Регион добрых дел», это и реализация проекта центра профилактики асоциальных проявлений «Рядом», это обеспечение участия в проектах полномочного представителя Президента РФ в ПФО, и развитие инфраструктуры. А также исполнение поручений Президента по итогам Госсовета, в том числе в части увеличения заработной платы, воспитание в молодёжи духа гражданственности и патриотизма. Список - обширный! Мы понимаем масштаб и объем работы - её предстоит много».Впереди у участников еще два насыщенных дня. Их ждут презентация региональных молодежных проектов и программ, стратегическая сессия «Векторы развития региональной молодежной политики: вызовы 21 века», образовательный блок «Механизмы вовлечения молодежи в добровольчество. Волонтерский менеджмент» и многое другое.Напомним, что семинар «Лаборатория Добра» проводится в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.