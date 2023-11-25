Сотрудник центра занятости из Энгельса Ирина Медведева - "Лучший карьерный консультант"

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Всего участие в конкурсе приняли представители 66 субъектов Российской Федерации.Ирина Медведева работает в сфере занятости населения с 2009 года. На сегодняшний день она помогает искать работу безработным гражданам, занимается временным трудоустройством несовершеннолетних. Ежедневно Ирина Александровна консультирует порядка 30 человек.В результате её работы по организации подростковой занятости в этом году было трудоустроено 1587 несовершеннолетних граждан.За высокий профессионализм в работе Ирина Медведева награждена Почетной грамотой министерства труда и социальной защиты области и Благодарственным письмом Председателя Саратовской областной Думы.