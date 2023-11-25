В Саратове презентовали «Изразцовую летопись» города

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Участники проекта – воспитанники объединения «Удивительное рядом» областного детского экологического центра, центра «Возвращение» и серебряные волонтеры - на протяжении двух месяцев учились создавать керамические изразцы.Дети и взрослые под руководством кураторов делали керамические сувенирные реплики изразцов архитектурных достопримечательностей областного центра. Они изучили историю глиняного промысла, тонкости росписи по керамике, технологию лепки изразцов, работу фрезерного станка, поработали с глиной.Для участников были организованы экскурсии по архитектурным достопримечательностям Саратова.Итоговые творческие работы были оформлены в сувенирные эксклюзивные открытки, разработанные известным саратовским художником Вадимом Руфановым, которые организаторы проекта презентовали всем участникам проекта. Также каждый участник проекта получил именной сертификат.Проект реализуется АНПОО «Академия ремесел» при софинансировании Фонда президентских грантов и при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области.