Жители области чаще всего используют федеральный маткапитал на улучшение жилищных условий, а региональный – на образование детей

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«За 16 лет сертификаты на федеральный материнский семейный капитал получили 200 тысяч семей области. Самый популярный способ распоряжения маткапиталом – это улучшение жилищных условий. Вторым по популярности стало образование детей, в том числе услуги детского сада, вуза и иных организаций, обучение в автошколе. В настоящее время образовательные услуги материнским капиталом оплатили 14 тысяч семей региона. Еще один из популярных способов распоряжения маткапиталом – это ежемесячная выплата на ребенка до 3 лет. Ее получают более 2,8 тысячи саратовских семей», - сообщила Оксана Егорова.В 2024 году индексация федерального материнского капитала прогнозируется на уровне 7,5%. В этом случае с 1 февраля 2024 года сумма маткапитала увеличится и составит 630967,72 руб. на первого ребенка, 833800,37 руб. - на второго.О возможностях регионального материнского капитала рассказала первый заместитель министра труда и социальной защиты области Наталия Гурьева. Данная выплата назначается многодетным семьям области благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография», ее размер после индексации 1 октября составил 127480,92 руб.«За все время реализации программы региональный материнский капитал получили уже свыше 13,4 тысячи жителей региона. С начала этого года мера поддержки была назначена 1622 гражданам. На получение образования детьми выплату потратили 887 семей. Это самое популярное направление использования. 729 семей направили средства на улучшение жилищных условий. Областной маткапитал также можно использовать на газификацию жилья и приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов», - рассказала Наталия Гурьева.Из новых мер поддержки, введенных по инициативе Губернатора области Романа Бусаргина, первый заместитель министра труда и социальной защиты области отметила 50%-ную компенсацию за обучение детей из многодетных семей в учреждениях среднего профессионального образования.Кроме того, со следующего года в области начнет действовать еще одна мера – многодетные семьи будут получать компенсацию за отдых детей в оздоровительных организациях области в размере 50% от средней стоимости путевки.В завершение прямого эфира Наталия Гурьева рассказала о помощи, которую могут получить женщины, чьи мужья участвуют в специальной военной операции. Это бесплатный проезд, освобождение от платы за питание в школах учеников 5-11 классов, отмена платы за детские сады, бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, бесплатное посещение учреждений культуры, юридическая помощь, социальное обслуживание на дому и другое.Выстроено межведомственное взаимодействие с филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества», где также помогут и сориентируют по всем возникающим вопросам.