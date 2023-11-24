Во время метели снег во дворах должны чистить каждые три часа

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В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, после окончания снегопада снег должен быть убран с дворовой территории в течение 12 часов. А в случае непогоды и сильной метели, снег необходимо чистить каждые 3 часа. Снежные массы допускается складировать на газонах и свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.«Государственная жилищная инспекция совместно с органами местного самоуправления ежедневно осуществляет мониторинг очистки дворовых территорий от снега. На территории области расположено 10 713 дворовых территорий. За вчерашний день проведена очистка 2595 дворов, для выполнения данных работ было задействовано 70 единиц снегоуборочной техники и 2654 человек», - рассказал начальник жилищной инспекции Владимир Томашенцев.Если управляющая организация своевременно не проводит уборку во дворе, собственники помещений многоквартирного дома могут обратиться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Номера таких служб указаны в платежных документах, либо размещены на информационных стендах в подъездах. Кроме того, на сайте ГИС ЖКХ жители могут самостоятельно узнать данные номера телефонов, указав в системе адрес многоквартирного дома. В случае, если реакции от управляющей организации на оставленную заявку не последовало, жители могут направить обращение уже в контролирующие органы.Кроме того, сообщать о неубранных от снега дворовых территориях можно в районные и городские Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС).