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Саратовская и ульяновская компании будут сотрудничать по развитию технологий механической обработки

Новости
Состоялась бизнес-миссия саратовских предпринимателей в Ульяновскую область. Цель визита – развитие межрегиональных связей, вывод продукции саратовских компаний на новые рынки.
Саратовская и ульяновская компании будут сотрудничать по развитию технологий механической обработки

Бизнес-миссия организована Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при содействии минэкономразвития области.

В состав делегации вошли 11 представителей малого и среднего бизнеса, занятых в сферах автомобильного производства, производства оборудования специального назначения, строительства, сельского хозяйства, туризма, образования, маркетинга, розничной торговли.
В первый день предприниматели посетили Ульяновскую Областную Торгово-промышленную палату, где обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества предпринимателей Ульяновской и Саратовской областей.

Второй день бизнес-миссии начался с посещения Ульяновского автомобильного завода, ООО «Автодом» и ООО «Симаз». Участники делегации смогли лично пообщаться с представителями организаций, презентовать свои продукты и услуги, обменяться опытом работы.
По итогам деловых переговоров был заключен договор о сотрудничестве, в соответствии с которым саратовский производитель будет осуществлять разработку и поставку штампов и деталей пресс-форм для ульяновской компании - производителя оборудования в сфере спутникового мониторинга и расхода топлива.

Также подписан ряд соглашений. Так, между саратовским индивидуальным предпринимателем и ульяновским производителем автобусов достигнута договоренность о поставке аксессуаров для салонов автомобилей.

Региональный производитель комплектующих для пресс-форм и штампов и компания, работающая в сфере поставок комплексных услуг инжиниринга подписали соглашение об организации взаимодействия и установлении стратегического партнерства в области развития технологий механической обработки.

В рамках еще одного соглашения ульяновских и саратовских компаний планируется внедрение солнечных электростанций на крышу спецавтомобилей в целях снижения затрат на электроэнергию.
Министерство экономического развития области