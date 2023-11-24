Саратовская и ульяновская компании будут сотрудничать по развитию технологий механической обработки

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Бизнес-миссия организована Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при содействии минэкономразвития области.В состав делегации вошли 11 представителей малого и среднего бизнеса, занятых в сферах автомобильного производства, производства оборудования специального назначения, строительства, сельского хозяйства, туризма, образования, маркетинга, розничной торговли.В первый день предприниматели посетили Ульяновскую Областную Торгово-промышленную палату, где обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества предпринимателей Ульяновской и Саратовской областей.Второй день бизнес-миссии начался с посещения Ульяновского автомобильного завода, ООО «Автодом» и ООО «Симаз». Участники делегации смогли лично пообщаться с представителями организаций, презентовать свои продукты и услуги, обменяться опытом работы.По итогам деловых переговоров был заключен договор о сотрудничестве, в соответствии с которым саратовский производитель будет осуществлять разработку и поставку штампов и деталей пресс-форм для ульяновской компании - производителя оборудования в сфере спутникового мониторинга и расхода топлива.Также подписан ряд соглашений. Так, между саратовским индивидуальным предпринимателем и ульяновским производителем автобусов достигнута договоренность о поставке аксессуаров для салонов автомобилей.Региональный производитель комплектующих для пресс-форм и штампов и компания, работающая в сфере поставок комплексных услуг инжиниринга подписали соглашение об организации взаимодействия и установлении стратегического партнерства в области развития технологий механической обработки.В рамках еще одного соглашения ульяновских и саратовских компаний планируется внедрение солнечных электростанций на крышу спецавтомобилей в целях снижения затрат на электроэнергию.Министерство экономического развития области