Более 12 тысяч подростков получили помощь в выборе профессии

просмотров: 171

Специалисты службы занятости совместно с учебными заведениями, работодателями и общественными организациями области проводят экскурсии на крупные предприятия области, Дни выбора профессии, Дни карьеры, встречи с работодателями, деловые игры.«Главная цель профориентационной работы – познакомить молодых людей с возможностями и запросами регионального рынка труда, требованиями современных работодателей. Карьерные консультанты рассказывают о способах повышения конкурентоспособности для успешного трудоустройства. Активное взаимодействие с работодателями, экскурсии на производственные предприятия позволяют молодежи своими глазами увидеть различные профессии в деле, что оказывает значимое влияние на выбор будущей сферы деятельности», - прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.Профориентационная работа с подростками проводится на постоянной основе. Во время летних каникул в детских оздоровительных лагерях области реализовывался проект «Марафон профессий», основная цель которого - содействие профессиональному самоопределению молодежи, популяризация рабочих и инженерных профессий. Всего в мероприятиях проекта приняло участие более 2,7 тысячи человек.