Получено разрешение на строительство Столыпинского индустриального парка

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Согласно проектной документации, на земельном участке площадью 84,8 га будут проведены все коммуникации, расположены канализационно-насосные станции и локальные очистные сооружения. Также проектом предусмотрено строительство административно-бытового корпуса управляющей компании, в том числе ангара для техники, КПП индустриального парка.«Наш проект досрочно прошёл государственную экспертизу, получено разрешение на строительство. Это говорит о том, что проект полностью соответствует требованиям законодательства. Теперь мы приступаем к воплощению его в жизнь. Следующий этап – проведение конкурсных процедур для определения подрядчика на строительно-монтажные работы. Продолжает работу Общественный совет, который контролирует процесс со своей стороны. Будем работать в строго установленных сроках в соответствии с законодательством Российской Федерации. Всё, что обещали, будет реализовано», – подчеркнул директор управляющей компании Алексей Лихачёв.