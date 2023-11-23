Саратовская ГЭС подготовилась к зиме

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Коллектив Саратовской ГЭС полностью обеспечил готовность основного электротехнического и гидромеханического оборудования, зданий и сооружений станции. Персонал обеспечен всем необходимым для производства работ, в т.ч. спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.Обеспечение готовности Саратовской ГЭС к работе в сложных зимних условиях, когда существенно возрастает общая нагрузка на единую энергосистему страны, - задача стратегически важная. Принцип работы гидроэлектростанций позволяет оперативно реагировать на изменения потребностей энергосистемы: по заданию Системного оператора ЕЭС мощность гидроэлектростанции в течение короткого времени может быть сведена до минимума или доведена до максимума. Такой регулирующей способностью ГЭС принципиально отличаются от тепловых и атомных электростанций. Именно гидростанции покрывают пики нагрузок (максимумы энергопотребления) в энергосистеме, поддерживают заданные параметры мощности и служат гарантом надежности её функционирования.Ключевое значение для повышения надежности работы гидроэлектростанций имеет реализация программы комплексной модернизации ГЭС. Ремонтная программа Саратовской ГЭС, а также программа технического перевооружения и реконструкции реализуется в соответствии с графиком.