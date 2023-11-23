В «Школе молодых управленцев» начались защиты выпускных работ

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В Белом зале Правительства области состоялась защита итоговых аттестационных работ слушателями Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, обучающимися в «Школе молодых управленцев» по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление».Слушатели «Школы молодых управленцев» представили на защиту перед аттестационной комиссией 8 выпускных квалификационных работ.Обучение прошли и молодые специалисты министерства по делам территориальных образований области.В рамках одного из проектов слушатели проанализировали проблемы кадрового потенциала муниципальной службы, предложили меру жилищной поддержки для молодых муниципальных служащих, которая может стать эффективным дополнением общего комплекса мероприятий по привлечению молодежи на муниципальную службу, и оказать значимое содействие органам местного самоуправления в решении проблем с текучкой кадров и нехваткой узких специалистов.«Предложения слушателей программы имеют практический характер и могут быть после доработки использованы органами местного самоуправления», - отметил министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.В ближайшее время состоятся защиты итоговых аттестационных работ слушателей «Школы молодых управленцев», прошедших обучение в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина и Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А.