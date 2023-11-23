В «Точках роста» Хвалынского района агроклассников научили готовить уникальный кислородный коктейль

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Старший преподаватель кафедры «Общеобразовательные дисциплины» агрономического факультета Вавиловского университета Елена Рыжова в увлекательной форме рассказала агроклассникам о таких понятиях, как свет, цвет, дисперсия, спектр. На мастер-классе «Все о цвете» школьники познакомились с работой спектроскопа, люксметра, поучаствовали в увлекательных опытах с дифракционной решеткой и светофильтрами, обсудили цветовосприятие и его влияние на разные сферы жизни человека, а также оценили цвет интерьера своего школьного класса и рассмотрели известные цветовые оптические иллюзии.На мастер-классе «Кислород без забот!», который провела доцент аграрного вуза Василисса Куценкова, агроклассники узнали об эффективности кислородных коктейлей в профилактике и лечении некоторых заболеваний, изучили состав коктейлей и их влияние на организм. В завершении мастер-класса школьники вместе с преподавателем приготовили и продегустировали уникальный функциональный кислородный коктейль на основе купажированного натурального сока и пенообразователя-полисахарида природного происхождения.Ученикам выпускных классов рассказали об образовательной платформе «VAVILOV», зарегистрировавшись на которой они могут подготовиться к ЕГЭ и расширить теоретические и практические знания по учебным предметам. Старшеклассников пригласили на День открытых дверей, который состоится 25 ноября 2023 года в 12:00 на всех учебных комплексах Вавиловского университета.Занятия с агроклассниками прошли в образовательных центрах «Точка роста», организованных и оборудованных в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Образование».