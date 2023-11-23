На треть увеличится финансирование региональных спортивных федераций

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«Принятый бюджет не только сохраняет имеющиеся гарантии в спортивной отрасли: финансирование государственного задания, социальных выплат, поддержка профессиональных спортсменов и клубов, обеспечение реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни», но и наполнен новыми принципиальными решениями.Финансово обеспечено повышение заработной платы тренеров-преподавателей, развитие материально-технической базы подведомственных загородных учреждений, увеличены расходы на проведение массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, более чем на 30% увеличится финансирование спортивных федераций в части проведения официальных соревнований и командирования членов сборных области.Отдельного внимания заслуживает решение по продолжению программы ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций. Именно школьный спортзал - основа детского массового спорта. И, безусловно, важным решением стало выделение дополнительных 50 млн.рублей на приведение в нормативное состояние спортивных школ региона. Уже в 2024 году учреждения дополнительного образования, реализующие программы спортивной подготовки, смогут решать застаревшие проблемы или направить средства на модернизацию объектов»,- отметил министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко.