23 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:05 | 23 ноября
В «Школе молодых управленцев» начались защиты выпускных работ
15:05 | 23 ноября
Саратовская ГЭС подготовилась к зиме
14:02 | 23 ноября
В «Точках роста» Хвалынского района агроклассников научили готовить уникальный кислородный коктейль
13:10 | 23 ноября
На треть увеличится финансирование региональных спортивных федераций
12:00 | 23 ноября
Победители конкурса «Героическая Летопись Победы!» получили награды
11:07 | 23 ноября
Дорожники вывозят снег с заездных карманов и парковочных площадок на саратовских магистралях
10:00 | 23 ноября
В Балтайском районе объявлен конкурс на замещение должности главы
09:05 | 23 ноября
Президент России наградил двух жителей Саратовской области
19:21 | 22 ноября
Студенты Нижнекамского индустриального техникума посетили завод грузовых шин KAMA TYRES
18:00 | 22 ноября
В Саратовской области соцпредприятия и молодые предприниматели получат гранты на свои проекты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На треть увеличится финансирование региональных спортивных федераций

Новости
Сегодня депутаты областной Думы утвердили бюджет на следующий год. В документе предусмотрено финансирование ремонта школьных спортзалов, спортивных школ, проведения физкультурно-массовых мероприятий. Полностью обеспечена выплата заработной платы тренеров.




«Принятый бюджет не только сохраняет имеющиеся гарантии в спортивной отрасли: финансирование государственного задания, социальных выплат, поддержка профессиональных спортсменов и клубов, обеспечение реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни», но и наполнен новыми принципиальными решениями.

Финансово обеспечено повышение заработной платы тренеров-преподавателей, развитие материально-технической базы подведомственных загородных учреждений, увеличены расходы на проведение массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, более чем на 30% увеличится финансирование спортивных федераций в части проведения официальных соревнований и командирования членов сборных области.

Отдельного внимания заслуживает решение по продолжению программы ремонта спортивных залов общеобразовательных организаций. Именно школьный спортзал - основа детского массового спорта. И, безусловно, важным решением стало выделение дополнительных 50 млн.рублей на приведение в нормативное состояние спортивных школ региона. Уже в 2024 году учреждения дополнительного образования, реализующие программы спортивной подготовки, смогут решать застаревшие проблемы или направить средства на модернизацию объектов»,- отметил министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко.