Победители конкурса «Героическая Летопись Победы!» получили награды

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В этом году конкурс «Героическая Летопись Победы!» приурочен к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.Конкурс проводился по шести номинациям, среди которых сочинение или эссе на тему «История моей семьи в годы Великой Отечественной войны или подвиг моих предков», «Инструментальное исполнительство», рисунок «Мы рисуем Великую Победу!», а также стихи, песни и танцы о войне и Победе.В Четвертом открытом заочном конкурсе «Героическая Летопись Победы!» приняли участие более 500 конкурсантов – жителей Саратовской области и других регионов России.Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина наградила победителей конкурса, а также поблагодарила Саратовскую региональную общественную организацию «Армянская община Саратовской области «Крунк» за большую работу по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи нашего региона, а ребят – за участие в конкурсе.«Своим творчеством вы охраняете правду и уважение к нашей великой Победе. Важно, что подведение итогов конкурса «Героическая летопись Победы» проходит именно сейчас, так как именно в эти дни проходило контрнаступление советских войск под Сталинградом – событие, которое всему миру показало, что победа будет всегда за нами. Фашисты будут разбиты и тогда, и сегодня. Ребята, спасибо вам за ваш труд. То, что вы сегодня сделали – это маленький, но очень важный вклад в нашу большую победу», - отметил председатель Общественной палаты области, директор музея боевой и трудовой славы подчеркнул Борис Шинчук.