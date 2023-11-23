Дорожники вывозят снег с заездных карманов и парковочных площадок на саратовских магистралях

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В период выпадения осадков дорожники, в первую очередь, расчищают проезжую часть и обрабатывают её противогололедными материалами. По окончании снегопада дорожники начинают вывозить снег с заездных карманов для общественного транспорта и парковочных площадок. На сегодняшний день расчистили Славянскую площадь, площадь Ленина. Сейчас снег вывозят с проспекта Строителей и ещё одного объекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - проспекта Энтузиастов.Специалисты минтранса проехали по транзитным маршрутам, ранее переданным на баланс области. Это четыре маршрута (Славянская площадь – проспект Строителей, Ново-Астраханское шоссе – ул. Тракторная, ул. Крымская – ул. Чернышевского, проспект 50 лет Октября – Московское шоссе) общей протяженностью 77 км. На сегодняшний день за счет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано почти 33 км переданных области городских улиц.Специалисты также проехали на базу подрядной организации. Сейчас там ведется разгрузка противогололедных материалов для обработки дорог. Ежемесячно поступает порядка двух тысяч тонн. На базе имеются запасы реагента – 800 тонн – его применяют на дорогах при температурах ниже 18 градусов по Цельсию