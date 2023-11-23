В Балтайском районе объявлен конкурс на замещение должности главы
В Балтайском районе объявлен конкурс на замещение должности главы района в связи с предстоящим истечением срока полномочий действующего главы района Александра Грунова.
В состав конкурсной комиссии назначены депутаты муниципального Собрания и Совета Балтайского муниципального образования. Губернатором области в состав комиссии от органов государственной власти области назначены министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, заместитель Председателя Саратовской областной Думы Татьяна Ерохина, депутат областной Думы Вадим Рогожин, первый заместитель министра экономического развития области Дмитрий Муравьев.
Конкурс состоится 19 декабря 2023 года.