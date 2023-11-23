23 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:05 | 23 ноября
В «Школе молодых управленцев» начались защиты выпускных работ
15:05 | 23 ноября
Саратовская ГЭС подготовилась к зиме
14:02 | 23 ноября
В «Точках роста» Хвалынского района агроклассников научили готовить уникальный кислородный коктейль
13:10 | 23 ноября
На треть увеличится финансирование региональных спортивных федераций
12:00 | 23 ноября
Победители конкурса «Героическая Летопись Победы!» получили награды
11:07 | 23 ноября
Дорожники вывозят снег с заездных карманов и парковочных площадок на саратовских магистралях
10:00 | 23 ноября
В Балтайском районе объявлен конкурс на замещение должности главы
09:05 | 23 ноября
Президент России наградил двух жителей Саратовской области
19:21 | 22 ноября
Студенты Нижнекамского индустриального техникума посетили завод грузовых шин KAMA TYRES
18:00 | 22 ноября
В Саратовской области соцпредприятия и молодые предприниматели получат гранты на свои проекты
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Президент России наградил двух жителей Саратовской области

Новости
Два жителя Саратовской области удостоены государственных наград. Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина.


Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Балаковского филиала АО «Апатит» Саратовской области Мясум Шафеев.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено генеральному директору ООО «Россошанское» Саратовской области Андрею Козлову.

Министерство промышленности и энергетики области