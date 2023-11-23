Президент России наградил двух жителей Саратовской области
Два жителя Саратовской области удостоены государственных наград. Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Балаковского филиала АО «Апатит» Саратовской области Мясум Шафеев.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено генеральному директору ООО «Россошанское» Саратовской области Андрею Козлову.
Министерство промышленности и энергетики области
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Балаковского филиала АО «Апатит» Саратовской области Мясум Шафеев.
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено генеральному директору ООО «Россошанское» Саратовской области Андрею Козлову.
Министерство промышленности и энергетики области