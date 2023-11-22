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Более 500 детей стали участниками просветительского проекта «Академия – детям»

Новости
В Саратовской государственной юридической академии 21, 28 октября и 18 ноября прошли мероприятия в рамках социально-просветительского проекта «Академия детям» для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект реализуется при поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области.


Более 500 детей, состоящих на различных видах учета вместе с детьми из многодетных семей, посетили СГЮА. Ребята из Лысогорского и Татищевского районов, а также города Саратова знакомились с вузом, его научной, учебной, творческой и спортивной жизнью.

В рамках проекта гости посетили интерактивную военно-патриотическую выставку-реконструкцию «Воины России сквозь года», обучающие мастер-классы и практические тренинги, секцию службы спасателей, групповые тренировки, а также попробовали себя в роли сотрудников органов следствия.

«Одна из главных целей акции - создать благоприятные условия для развития и развлечения детей из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проект является важным инструментом в формировании ценностной основы у детей. Такая работа помогает создать благоприятную среду для развития детей и повышает их шансы на успешное будущее», - отметила председатель комиссии Юлия Васильева.