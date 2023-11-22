Новосибирский завод начал выпуск стирального порошка в Саратовской области

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Производственная мощность выпуска сухих моющих средств составит 1200 тонн в месяц. В компании отмечают, что при изготовлении стирального порошка используется отечественное сырье, что позволяет добиться высокой степени локализации продукции.В Энгельсе новосибирский завод будет выпускать стиральный порошок под собственными торговыми марками, а также под марками торговых сетей, включая контрактное производство.Напомним, открытие производственной площадки НЗБХ в Энгельсе состоялось в сентябре 2023 года, на сегодняшний день здесь налажен выпуск жидких моющих средств. Объем инвестиций в производственную площадку составляет 80 млн рублей, 50% из которых вложено в 2023 году.Проектом предполагается дальнейшее расширение производства жидких моющих средств путем возможных внедрений автоматизации, новых упаковок и технологий.