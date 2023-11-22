Владельцам Пушкинской карты показали самые старинные книги в Саратове

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Будущие издатели увидели раритетные издания отдела редкой книги и отдела краеведческой литературы из хранилища старейшей областной библиотеки: «Арифметику» Леонтия Магницкого (1703); «Грамматику» М. Ломоносова (1757); «Степенную книгу царского родословия» (1775), коллекцию, переданную семьей Вакуровых, и коллекцию книг из библиотеки семьи саратовского губернатора А. Д. Панчулидзева.Отдел редкой книги является гордостью библиотеки. Только фонд журналов XVIII–ХХ вв. включает 825 наименований (79390 единиц хранения). Студентам показали журналы XVIII века («Трудолюбивая пчела» (изд. А. Сумароков), «Живописец» (изд. Н. Новиков), «Почта духов» (изд. И. Крылов) и другие), а также книги, написанные на кириллице и являющиеся библиографической редкостью.Федеральный проект «Пушкинская карта» будет продолжен, финансирование программы в 2024–2025 годах предусмотрено в полном объеме.В Саратовской области Пушкинскую карту оформили около 145 тысяч человек от 14 до 22 лет. В программе участвуют более 200 учреждений культуры.- Мы можем с уверенностью сказать, что все районы Саратовской области присоединились к проекту «Пушкинская карта, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - У молодых людей даже в самых отдаленных уголках региона есть возможность стать ближе к культуре. С начала года по программе в регионе было проведено 8,5 тысяч мероприятий, приобретено более 354 тыс. билетов на сумму 89 млн рублей. Лидерами продаж стали филармония имени А.Шнитке, театр оперы и балета, Радищевский музей. Еженедельно афиша пополняется около 100 новыми культурными событиями, в том числе спектаклями и концертами.