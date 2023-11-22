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В Питерском районе завершается осенняя закачка воды

Новости
На 21 ноября в пруды и водоемы Питерского района подано 358,9 тыс. м3 волжской воды, что составляет 93,6% от необходимого объема в 383,4 тыс. м3.. Об этом сообщил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский по результатам мониторинга работ, которые проводятся по поручению губернатора Романа Бусаргина.



В районе уже завершена закачка воды в пруды Нивского и Новотульского муниципальных образований, специалисты ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»» продолжают закачивать воду в пруды села Запрудное и поселка Нива.

Кроме этого, идут работы на Ахмато-Лавровском водохранилище Краснокутского района, где подано 893,76 тыс. м3 из необходимых 1000 тыс. м3. В целом по району заполнение составляет 89,4%.

«Всего по области к сегодняшнему дню работы завершены на 82 объектах. Подано 11 111,6 тыс. м3 воды – 98,2% от плана в 11 315,8 тыс. м3», - уточнил Роман Ковальский.