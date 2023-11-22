В Питерском районе завершается осенняя закачка воды

просмотров: 98

В районе уже завершена закачка воды в пруды Нивского и Новотульского муниципальных образований, специалисты ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»» продолжают закачивать воду в пруды села Запрудное и поселка Нива.Кроме этого, идут работы на Ахмато-Лавровском водохранилище Краснокутского района, где подано 893,76 тыс. м3 из необходимых 1000 тыс. м3. В целом по району заполнение составляет 89,4%.«Всего по области к сегодняшнему дню работы завершены на 82 объектах. Подано 11 111,6 тыс. м3 воды – 98,2% от плана в 11 315,8 тыс. м3», - уточнил Роман Ковальский.