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Жители области обратились на Детский телефон доверия 21,5 тысячи раз

Новости
Жители области обратились на Детский телефон доверия 21,5 тысячи раз


В Саратовской области продолжает работу Детский телефон доверия. Звонки принимают специалисты учреждений социального обслуживания населения области, а также центра «Семья» в Саратове.

С начала года от жителей области поступило 21,5 тысячи обращений, из них порядка 8,2 тысячи звонков приняли в саратовском центре «Семья».

За советом и помощью на Детский телефон доверия обращаются как подростки, так и взрослые. Больше половины – звонки от детей (55 процентов против 45 процентов звонков от родителей).

Чаще всего дети, подростки и родители обращаются с вопросами детско-родительских отношений. По этой тематике было принято 2493 звонка. Затем идут вопросы, касающиеся отношений ребенка со своими сверстниками, – 1814 обращений. Обращения по поводу учебных проблем и проблем профориентации находятся на третьем месте - 1242.

«По единому общероссийскому бесплатному номеру 8-800-2000-122 можно получить квалифицированную помощь специалистов в любое время суток. Все звонки анонимны и бесплатны», - напомнили в министерстве труда и социальной защиты области.

Необходимо отметить, что социозащитные учреждения области постоянно проводят информационные мероприятия, встречи с подростками, на которых рассказывают о возможности обратиться к специалистам для получения квалифицированной психологической помощи.