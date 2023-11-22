В Саратовской области откроется семь новых Школ для пациентов с сахарным диабетом

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Балаковской районной поликлинике,Энгельсской детской клинической больнице,Саратовской детской больнице №7,Саратовской центральной городской поликлинике,Саратовской областной детской клинической больницеСаратовской городской поликлинике №2Саратовской городской межрайонной поликлинике №1.Также будут дооснащены уже существующие школы, кабинет Диабетической стопы и офтальмологический кабинет с лазерной операционной в региональном эндокринологическом центре на базе Областной клинической больницы.Для контроля за состоянием пациентов с ранее выявленным сахарным диабетом у сельских жителей и жителей отдаленных территорий клинико-диагностические лаборатории 37 районных больниц будут дооснащены анализаторами гликированного гемоглобина.«В Саратовской области в настоящее время больных диабетом более 90 тыс человек и число таких больных растет ежегодно. Проблема острая, важная, требующая пристального внимания по всей стране. Именно поэтому в июле 2023 года Правительством РФ принят федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого позволит значительно снизить смертность, увеличить продолжительность и повысить качество жизни пациентов. Важно научиться жить с этим диагнозом, соблюдаю определенные правила питания, принимая необходимые препараты и скорректировав образ жизни. Всему этому научат в Школах диабета, уже открытых и вновь создаваемых.Информацию о датах и времени, графике проведения занятий в школах диабета можно уточнить в поликлиниках по месту прикрепления. Можно самостоятельно обратиться с просьбой о прохождении школы диабета к эндокринологу в поликлинике и записаться в определенный день и время проведения занятий», - поделился министр здравоохранения области Олег Костин.