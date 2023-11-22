В Саратовской области откроется семь новых Школ для пациентов с сахарным диабетом
Сейчас уже функционируют 29 таких школ. Еще семь будут созданы в пяти детских и двух взрослых лечебных учреждениях:
Балаковской районной поликлинике,
Энгельсской детской клинической больнице,
Саратовской детской больнице №7,
Саратовской центральной городской поликлинике,
Саратовской областной детской клинической больнице
Саратовской городской поликлинике №2
Саратовской городской межрайонной поликлинике №1.
Также будут дооснащены уже существующие школы, кабинет Диабетической стопы и офтальмологический кабинет с лазерной операционной в региональном эндокринологическом центре на базе Областной клинической больницы.
Для контроля за состоянием пациентов с ранее выявленным сахарным диабетом у сельских жителей и жителей отдаленных территорий клинико-диагностические лаборатории 37 районных больниц будут дооснащены анализаторами гликированного гемоглобина.
«В Саратовской области в настоящее время больных диабетом более 90 тыс человек и число таких больных растет ежегодно. Проблема острая, важная, требующая пристального внимания по всей стране. Именно поэтому в июле 2023 года Правительством РФ принят федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого позволит значительно снизить смертность, увеличить продолжительность и повысить качество жизни пациентов. Важно научиться жить с этим диагнозом, соблюдаю определенные правила питания, принимая необходимые препараты и скорректировав образ жизни. Всему этому научат в Школах диабета, уже открытых и вновь создаваемых.
Информацию о датах и времени, графике проведения занятий в школах диабета можно уточнить в поликлиниках по месту прикрепления. Можно самостоятельно обратиться с просьбой о прохождении школы диабета к эндокринологу в поликлинике и записаться в определенный день и время проведения занятий», - поделился министр здравоохранения области Олег Костин.
Балаковской районной поликлинике,
Энгельсской детской клинической больнице,
Саратовской детской больнице №7,
Саратовской центральной городской поликлинике,
Саратовской областной детской клинической больнице
Саратовской городской поликлинике №2
Саратовской городской межрайонной поликлинике №1.
Также будут дооснащены уже существующие школы, кабинет Диабетической стопы и офтальмологический кабинет с лазерной операционной в региональном эндокринологическом центре на базе Областной клинической больницы.
Для контроля за состоянием пациентов с ранее выявленным сахарным диабетом у сельских жителей и жителей отдаленных территорий клинико-диагностические лаборатории 37 районных больниц будут дооснащены анализаторами гликированного гемоглобина.
«В Саратовской области в настоящее время больных диабетом более 90 тыс человек и число таких больных растет ежегодно. Проблема острая, важная, требующая пристального внимания по всей стране. Именно поэтому в июле 2023 года Правительством РФ принят федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого позволит значительно снизить смертность, увеличить продолжительность и повысить качество жизни пациентов. Важно научиться жить с этим диагнозом, соблюдаю определенные правила питания, принимая необходимые препараты и скорректировав образ жизни. Всему этому научат в Школах диабета, уже открытых и вновь создаваемых.
Информацию о датах и времени, графике проведения занятий в школах диабета можно уточнить в поликлиниках по месту прикрепления. Можно самостоятельно обратиться с просьбой о прохождении школы диабета к эндокринологу в поликлинике и записаться в определенный день и время проведения занятий», - поделился министр здравоохранения области Олег Костин.