В охотугодьях области вирус гриппа птиц не выявлен

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В настоящее время в отобранных пробах на территории региона вируса гриппа птиц не выявлено. Мониторинг будет продолжен до окончания перелета.Отметим, что такой мониторинг проводится на протяжении всего сезона охоты.Высокопатогенный грипп птиц — это вирусная болезнь, которая распространяется в основном дикими перелетными птицами и опасна для домашних животных. Кроме того, разновидность птичьего гриппа может передаваться от животных человеку.