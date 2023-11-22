В охотугодьях области вирус гриппа птиц не выявлен
Сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области совместно с Управлением ветеринарии области, Российским научно-исследовательским противочумным институтом «Микроб», при содействии охотников провели мониторинг гриппа птиц в дикой среде обитания.
В настоящее время в отобранных пробах на территории региона вируса гриппа птиц не выявлено. Мониторинг будет продолжен до окончания перелета.
Отметим, что такой мониторинг проводится на протяжении всего сезона охоты.
Высокопатогенный грипп птиц — это вирусная болезнь, которая распространяется в основном дикими перелетными птицами и опасна для домашних животных. Кроме того, разновидность птичьего гриппа может передаваться от животных человеку.
В настоящее время в отобранных пробах на территории региона вируса гриппа птиц не выявлено. Мониторинг будет продолжен до окончания перелета.
Отметим, что такой мониторинг проводится на протяжении всего сезона охоты.
Высокопатогенный грипп птиц — это вирусная болезнь, которая распространяется в основном дикими перелетными птицами и опасна для домашних животных. Кроме того, разновидность птичьего гриппа может передаваться от животных человеку.