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Юные художники презентуют «Изразцовую летопись Саратова»

Новости
Юные художники презентуют «Изразцовую летопись Саратова»


22 ноября состоится презентация проекта «Изразцовая летопись Саратова».

В рамках проекта воспитанники местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних знакомятся с архитектурными достопримечательностями города и создают миниатюры керамических изразцов с их фасадов.

Работу юных художников курируют профессиональные краеведы и педагоги, а также серебряные волонтеры. Прежде чем приступить к миниатюрным репликам ребята посещают обучающие мастер-классы по основам лепки и декорированию керамики. Кроме того, в программу обучения авторы инициативы включили посещение специального туристического маршрута, посвященного главной теме проекта.

В результате проекта каждый из учеников выполнит своими руками по пять изразцов. Все миниатюры будут дополнены подробной исторической справкой и оформлены в авторскую упаковку, напоминающую изящную почтовую открытку. Результаты творческой работы ребята представят на презентации, где поделятся своим опытом со школьниками Саратова и области.

В рамках презентации гостям представят историю 5 архитектурных достопримечательностей города, на фасадах которых сохранились керамические изразцы, проведут экскурсию по керамическому производству и интерактивный мастер-класс по лепке. Здесь же будет организована выставка керамических фигурок серебряного волонтера проекта Ирины Клочковой.

Мероприятие состоится 22 ноября в 13.00 в «Академии Ремесел» (ул.Шелковичная дом.178, пом.50).

Дополнительная информация по тел. (8 8452) 391–748.

Проект «Изразцовая летопись Саратова» - победитель областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.