Юные художники презентуют «Изразцовую летопись Саратова»

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22 ноября состоится презентация проекта «Изразцовая летопись Саратова».В рамках проекта воспитанники местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних знакомятся с архитектурными достопримечательностями города и создают миниатюры керамических изразцов с их фасадов.Работу юных художников курируют профессиональные краеведы и педагоги, а также серебряные волонтеры. Прежде чем приступить к миниатюрным репликам ребята посещают обучающие мастер-классы по основам лепки и декорированию керамики. Кроме того, в программу обучения авторы инициативы включили посещение специального туристического маршрута, посвященного главной теме проекта.В результате проекта каждый из учеников выполнит своими руками по пять изразцов. Все миниатюры будут дополнены подробной исторической справкой и оформлены в авторскую упаковку, напоминающую изящную почтовую открытку. Результаты творческой работы ребята представят на презентации, где поделятся своим опытом со школьниками Саратова и области.В рамках презентации гостям представят историю 5 архитектурных достопримечательностей города, на фасадах которых сохранились керамические изразцы, проведут экскурсию по керамическому производству и интерактивный мастер-класс по лепке. Здесь же будет организована выставка керамических фигурок серебряного волонтера проекта Ирины Клочковой.Мероприятие состоится 22 ноября в 13.00 в «Академии Ремесел» (ул.Шелковичная дом.178, пом.50).Дополнительная информация по тел. (8 8452) 391–748.Проект «Изразцовая летопись Саратова» - победитель областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.