Впервые в регионе юным активистам вручат премию «Поколение Первых»

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Движение Первых Саратовской области запускает премию «Поколение Первых», направленную на поддержку школьников и студентов профессионального образования, добившихся успехов в разных сферах жизни. Премия станет ежегодной и будет вручаться лучшим активистам Движения Первых Саратовской области в преддверии Нового года.Премия «Поколение Первых» позволит выявить активистов движения – учеников 5 – 11 классов и студентов СПО, имеющих достижения в области науки, творчества, спорта, молодежной политики, общественной деятельности и добровольчества, а также в развитии их индивидуальности, самовыражения и самореализации.Для отборочного этапа активистам Движения необходимо предоставить портфолио и эссе на тему «Мой успех – успех моей страны». Кандидаты могут подать заявку на премию в следующих номинациях: