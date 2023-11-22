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В Саратовской области соцпредприятия и молодые предприниматели получат гранты на свои проекты

Новости
Гранты на реализацию бизнес-проектов получат 20 молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет и социальных предприятий Саратовской области. Общая сумма грантов составит почти 10 млн рублей.

Будут реализованы проекты по открытию школы классической хореографии, по организации интеллектуального кафе для игры в квиз, по созданию центра беспилотной авиации для агробизнеса, по расширению производства комбикормов. Кроме того, один из получателей открывает онлайн-школу для детей. Проект предлагает образовательные курсы по чтению, математике, курсы для детей-билингвов и предполагает скидки для нуждающихся семей.
Как отмечает министр экономического развития области Андрей Разборов, грантовая поддержка является одной из самых востребованных видов финансовой поддержки среди предпринимателей области. Такой инструмент позволяет реализовать проекты за счет бюджетных средств на безвозвратной основе.
«В текущем году на развитие бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлено 127,9 млн рублей. Поддержку уже получили более 780 самозанятых, 3,4 тыс. граждан, желающих вести бизнес, а также свыше 750 субъектов малого и среднего предпринимательства. Благодаря мерам поддержки предприниматели могут, в том числе, получить льготное финансирование, консультации, услуги по продвижению своей продукции через маркетплейсы, а также принять участие в бизнес-миссиях, выставках и ярмарках», - добавил министр.