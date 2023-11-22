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Саратовский завод поставит детали для белорусских тракторов

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Представители саратовских компаний в рамках бизнес-миссии в город Минск Республики Беларусь достигли договоренности о сотрудничестве с белорусскими партнерами.

Саратовский завод поставит детали для белорусских тракторов


Бизнес-миссия организована региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

В состав делегации вошли семь компаний.

По итогам встреч и переговоров представителей саратовских компаний с белорусскими партнёрами отмечается высокий уровень заинтересованности в продукции саратовских производителей.

Саратовский завод дизельной аппаратуры и Минский  тракторный завод заключили соглашение о поставке опытно-промышленной партии клапанов управления для тракторов Беларус - 3522.

Саратовский завод «АВРОРА» провёл переговоры с компанией по производству косметики и минским винным заводом. Обсуждались возможности по открытию цеха фасовки и упаковки кремов в тубы и установке линии розлива полного цикла на винный завод.

ООО «Энергомашэкспорт» достигло договорённости с газовыми компаниями Республики о сотрудничестве, направленном на увеличение объемов поставок продукции саратовского завода.

Производитель  сложных стеклянных структур ООО «Тосс» окажет содействие белорусскому производителю интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов в отработке технологического процесса, поставке технологической линии и расчёте альтернативного варианта, также будет организована поставка оптических изделий - аналогичных предложений на пространстве СНГ нет. Заводу «БелОМО» будет направлено техническое задание на оборудование для шлифовки и полировки оптических линз для расчёта стоимости поставки. С еще одним предприятием Республики прошли переговоры об открытии представительства компании ООО «Тосс». В ближайшее время планируется подписание договора о сотрудничестве.

ООО «ЕвроДеталь» также провела несколько переговоров с белорусскими компаниями. С ООО «ПромДомСтрой» прорабатывался вопрос о поставке деталей для строительной техники, гидравлических прессов. С Минским комбинатом силикатных изделий есть договоренность о поставке опытной партии пластин для изготовления силикатного кирпича. С ООО «Комплекс-Сервис» достигнуты предварительные договорённости об открытии российско-белорусского торгового дома, который подразумевает создание склада и продажу продукции, производимой на ООО «ЕвроДеталь».