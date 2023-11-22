22 ноября 2023 СРЕДА
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18:00 | 22 ноября
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16:00 | 22 ноября
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15:00 | 22 ноября
Владельцам Пушкинской карты показали самые старинные книги в Саратове
14:00 | 22 ноября
В Питерском районе завершается осенняя закачка воды
13:00 | 22 ноября
Жители области обратились на Детский телефон доверия 21,5 тысячи раз
12:00 | 22 ноября
В Саратовской области откроется семь новых Школ для пациентов с сахарным диабетом
11:00 | 22 ноября
В охотугодьях области вирус гриппа птиц не выявлен
10:00 | 22 ноября
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09:00 | 22 ноября
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Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за десять месяцев

Новости
По состоянию на 1 ноября 2023 года доходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 162,2 млрд рублей, с ростом на 7,0% или на 10,6 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года.

Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за десять месяцев


Объем налоговых и неналоговых поступлений за десять месяцев текущего года превысил 115,4 млрд рублей. Основные доходные источники – платежи по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, которые обеспечили более 63% общей суммы.

Расходы консолидированного бюджета области составили 156,5 млрд рублей и увеличились на 7,8%. На финансирование отраслей социальной сферы направлено 99,7 млрд рублей, или порядка 64%.

Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».

Министерство финансов области