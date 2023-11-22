Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета области за десять месяцев

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Объем налоговых и неналоговых поступлений за десять месяцев текущего года превысил 115,4 млрд рублей. Основные доходные источники – платежи по налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц, которые обеспечили более 63% общей суммы.Расходы консолидированного бюджета области составили 156,5 млрд рублей и увеличились на 7,8%. На финансирование отраслей социальной сферы направлено 99,7 млрд рублей, или порядка 64%.Подробнее об исполнении бюджета – на портале «Открытый бюджет Саратовской области».Министерство финансов области