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В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор»

Новости
В Приволжском федеральном округе появится новый окружной форум «Метеор», а самый популярный и масштабный окружной форум «iВолга» станет всероссийским. Такое решение было принято на Всероссийском семинаре-совещании с руководителями региональных органов власти, ответственных за реализацию молодежной политики.



В 2023 году форум «iВолга» объединил 2 000 молодых специалистов из 71 региона России, образовательная программа состояла из 8 направлений и трёх специальных треков, в том числе для юных участников от 14 до 17 лет. «То, что «iВолга» стала федеральной – это подтверждение того, что, во-первых, форум решает задачи, на которые он ориентирован, а во-вторых, проходит на высоком организаторском и содержательном уровне. В 2023 году, например, в его подготовку были вовлечены все 14 регионов ПФО. Учитывая, что «iВолга» стала федеральной, мы не могли оставить ребят из ПФО без окружной площадки. По итогам отбора ей стал региональный форум «Метеор», – сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Программа первого окружного форума «Метеор», который войдет в систему форумов Росмолодежи, будет также интегрирована в концепцию смыслов «Культурной столицы России» – ей станет Нижний Новгород в 2024 году. В рамках форума запланировано восемь образовательных треков. Помимо шести традиционных направлений – «Движение навстречу» (волонтерство), «Креативные индустрии», «Прямой эфир» (медиа), «Верный курс» (управление командами), «Сила мысли» (наука и технологии) и «Инвестируй в будущее» (бизнес) – в рамках окружного форума также появятся новые траектории – смена РДДМ «Движение первых» и смена для представителей молодежных центров регионов ПФО. Также в рамках форума состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).