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600 выпускников казачьих корпусов участвуют в специальной военной операции

Новости
Во Всероссийском семинаре-совещании «Российское казачество» приняли участие сотрудники органов власти, ответственные за взаимодействие с казачеством, а также представители казачьих обществ регионов России.
600 выпускников казачьих корпусов участвуют в специальной военной операции




От Саратовской области в мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко и атаман Саратовского городского казачьего общества Сергей Фролов.

Участники семинара обсудили задачи исполнительных органов власти по взаимодействию с российским казачеством в условиях специальной военной операции; вопросы реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов поднял вопрос поддержки участников СВО после их возвращения с фронта. «Наши защитники возвращаются с военных точек, они должны чувствовать внимание и получать помощь», - отметил руководитель ФАДН.

Атаман Всероссийского казачьего общества, зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда отметил важность развития патриотического образования в казачьих кадетских корпусах во всех регионах страны. «У нас на сегодняшний день 31 казачий кадетский корпус. Уже 600 выпускников казачьих корпусов воюют в зоне специальной военной операции», - сообщил атаман Долуда.

Своим мнением об участии в мероприятии поделился атаман Саратовского городского казачьего общества Сергей Фролов.

«В ходе семинара мы уточнили все необходимые для развития казачьего движения вопросы. Саратовские казаки принимают активное участие в общественной жизни. Активно проводят мероприятия по патриотическому воспитанию. Многие казаки приняли добровольное решение об участии в специальной военной операции», - сообщил Сергей Фролов.

Напомним, атаман Областного казачьего общества Андрей Фетисов в настоящее время выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Также в рамках семинара-совещания состоялось расширенное заседание комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.