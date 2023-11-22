600 выпускников казачьих корпусов участвуют в специальной военной операции

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От Саратовской области в мероприятии приняли участие заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко и атаман Саратовского городского казачьего общества Сергей Фролов.Участники семинара обсудили задачи исполнительных органов власти по взаимодействию с российским казачеством в условиях специальной военной операции; вопросы реализации Стратегии государственной политики в отношении российского казачества.Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов поднял вопрос поддержки участников СВО после их возвращения с фронта. «Наши защитники возвращаются с военных точек, они должны чувствовать внимание и получать помощь», - отметил руководитель ФАДН.Атаман Всероссийского казачьего общества, зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Николай Долуда отметил важность развития патриотического образования в казачьих кадетских корпусах во всех регионах страны. «У нас на сегодняшний день 31 казачий кадетский корпус. Уже 600 выпускников казачьих корпусов воюют в зоне специальной военной операции», - сообщил атаман Долуда.Своим мнением об участии в мероприятии поделился атаман Саратовского городского казачьего общества Сергей Фролов.«В ходе семинара мы уточнили все необходимые для развития казачьего движения вопросы. Саратовские казаки принимают активное участие в общественной жизни. Активно проводят мероприятия по патриотическому воспитанию. Многие казаки приняли добровольное решение об участии в специальной военной операции», - сообщил Сергей Фролов.Напомним, атаман Областного казачьего общества Андрей Фетисов в настоящее время выполняет боевые задачи в ходе специальной военной операции.Также в рамках семинара-совещания состоялось расширенное заседание комиссии Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.