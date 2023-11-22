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Обеспечено электроснабжение капремонта моста через Елань

Новости

В Балашовском районе Саратовской области энергетики саратовского филиала ПАО «Россети Волга» предоставили заказчику 100 кВт электрической мощности для электроснабжения ремонта моста через реку Елань – участка автотрассы М-4 «Дон».

Обеспечено электроснабжение капремонта моста через Елань

Основным источником электроснабжения ремонтной площадки стала подстанция 35/10 кВ «Барки». Для контроля объема потребленной электроэнергии смонтирован трехфазный прибор учета с дистанционной передачей данных. Специалисты «Саратовских распределительных сетей» построили линию 10 кВ протяженностью 250 м и установили трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА.

Ремонт моста через реку Елань повысит пропускную способность объекта и безопасность движения автотранспорта.

Специалисты министерства промышленности и энергетики области готовы ответить на вопросы об энергоснабжении. Направить обращение можно онлайн через платформу «Госуслуги. Решаем вместе», либо задать вопрос в социальных сетях минпромэнерго – его зафиксирует система мониторинга «Инцидент Менеджмент» и направит для ответа.