Красноармейский сельский ДК открылся после ремонта

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- Благодаря нацпроекту наш сельский дом культуры стал комфортным и современным, - рассказала начальник отдела культуры Красноармейского района Евгения Кузнецова. - Учреждение полностью обновлено: новые окна, двери, полы и потолки, оштукатуренные и окрашенные стены, новая проводка, система отопления, водоснабжения и канализации, новые газовые котлы, ремонт фасада, кровли, осуществлен подвод воды. Ремонтные работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены полностью.На дополнительные 609 тыс. рублей, выделенные из местного бюджета, были приобретены 150 кресел для зрительного зала и одежда сцены.Открытие обновленного Дома культуры состоялось 17 ноября 2023 года.- Сегодня знаменательный день для всех нас – в этом зале вновь звучит музыка, и, что особенно ценно для нас, – этот зал вновь наполнен людьми, умеющими видеть и ценить прекрасное, - подчеркнула руководитель хореографической группы народного ансамбля песни и танца «Вишенка», балетмейстер Ангелина Зобкова.- Участие в мероприятиях национального проекта «Культура», федеральных программах и грантах позволяет модернизировать учреждения культуры, создать комфортные условия для проведения мероприятий и реализации творческого потенциала жителей района, - отметила министр культуры области Наталия Щелканова. - Программа модернизации сельских домов культуры оказалась очень востребованной. Сельские ДК не только ремонтируются и строятся, но и обновляются концептуально. Посетителей становится больше. Жители Саратовской области отмечают повышение доступности культурных мероприятий. Создают условия для семейного отдыха и организации клубов по интересам. Отремонтированный в рамках нацпроекта «Культура» сельский дом культуры в Красноармейске - яркое тому подтверждение.