Объем лесовосстановления на территории области увеличен до четырех тысяч гектаров
«В текущем году глава региона Роман Викторович Бусаргин поставил перед нами задачу увеличить уровень лесовосстановления до 4 тысяч га, то есть на 60% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, в 2021 году леса высадили на площади 1150 га, в 2022 году – 2505,9 га», - сообщил на заседании комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты области министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
Он также уточнил, что «осенние посадки завершены, и все поставленные перед нами задачи по увеличению воспроизводства лесов до 4 тысяч га выполнены».
По итогам выполненных работ показатель национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, достигнут на уровне более 1000% - в 10 раз выше планового.
Наибольшие площади лесных культур в текущем году созданы в Вольском – 881,1 га, Красноармейском – 410,3 га, Лысогорском – 275,6 га и в Екатериновском – 201,3 га районах области.
«Для обеспечения лесокультурных работ с 3,4 млн. до 6,1 млн. увеличено количество выращенных саженцев, а на следующий год планируем довести объем до 13 млн. штук», - проинформировал министр.