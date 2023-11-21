Объем лесовосстановления на территории области увеличен до четырех тысяч гектаров

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Он также уточнил, что «осенние посадки завершены, и все поставленные перед нами задачи по увеличению воспроизводства лесов до 4 тысяч га выполнены».По итогам выполненных работ показатель национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, достигнут на уровне более 1000% - в 10 раз выше планового.Наибольшие площади лесных культур в текущем году созданы в Вольском – 881,1 га, Красноармейском – 410,3 га, Лысогорском – 275,6 га и в Екатериновском – 201,3 га районах области.«Для обеспечения лесокультурных работ с 3,4 млн. до 6,1 млн. увеличено количество выращенных саженцев, а на следующий год планируем довести объем до 13 млн. штук», - проинформировал министр.