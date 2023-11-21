Жителям расскажут, как не стать жертвой мошенников в лотереях и розыгрышах
24 ноября в 11:00 (МСК) на площадке «ВКонтакте» пройдёт вебинар «Фальшивые лотереи и розыгрыши: как распознать мошенничество и не стать жертвой».
Представители департамента информационных технологий Москвы, МВД, АНО «Роскачество» АНО «Российская система качества» и крупный распространитель всероссийских государственных лотерей расскажут том, как регулируется эта деятельность и какие схемы используют мошенники.
Подключиться к вебинару можно по ссылке: https://vk.com/video147412495_456239411
Все слушатели могут просмотреть вебинар онлайн, нажав кнопку «Посмотреть трансляцию в VK» на портале проекта https://sam.mos.ru.
Представители департамента информационных технологий Москвы, МВД, АНО «Роскачество» АНО «Российская система качества» и крупный распространитель всероссийских государственных лотерей расскажут том, как регулируется эта деятельность и какие схемы используют мошенники.
Подключиться к вебинару можно по ссылке: https://vk.com/video147412495_456239411
Все слушатели могут просмотреть вебинар онлайн, нажав кнопку «Посмотреть трансляцию в VK» на портале проекта https://sam.mos.ru.