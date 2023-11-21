Жителям расскажут, как не стать жертвой мошенников в лотереях и розыгрышах

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Представители департамента информационных технологий Москвы, МВД, АНО «Роскачество» АНО «Российская система качества» и крупный распространитель всероссийских государственных лотерей расскажут том, как регулируется эта деятельность и какие схемы используют мошенники.Подключиться к вебинару можно по ссылке: https://vk.com/video147412495_456239411Все слушатели могут просмотреть вебинар онлайн, нажав кнопку «Посмотреть трансляцию в VK» на портале проекта https://sam.mos.ru.