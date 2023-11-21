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Юным артистам «Театрального Приволжья» рассказали о патриотических традициях театра

Новости
Перед юными участниками фестиваля «Театральное Приволжье» стоит творческий выбор – о чем должен быть спектакль, что бы его было интересно смотреть зрителям и в нем было интересно играть артистам.
Юным артистам «Театрального Приволжья» рассказали о патриотических традициях театра



Патриотическая тематика всегда была в репертуаре русского театра. Пережитые на эмоциональном уровне героические событий, представленные в театрализованной постановке, рождают чувство гордости и сопричастности к истории своей Родины. Такие спектакли знали и любили. На них шел зритель. Поэтому на инициативу Саратовского регионального центра поддержки одаренных детей рассказать школьникам о народных и патриотических традицяих в воспитании подрастающего поколения, откликнулись детские и молодежные творческие коллективы.

В период подготовки регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» юные участники посмотрели видео-экскурс по выставкам «Костюмы и обычаи народов Саратовской области»», «Образы Родины в традициях и обычаях», подготовленным их ровесниками из ДШИ города Пугачева и р.п.Сенной, а также творческой мастерской «Волшебный мир искусства»» с участием фольклорного коллектива «Ладушки - потешки» «ДШИ №15 им. Л.Л.Христиансена» г.Саратова.

Юные артисты рассказали, что многие из них были победителями конкурсов художественного творчества и декоративно-прикладного искусства. И ребятам нравится, когда русская песня звучит на праздничных концертах, открытии выставок и церемониях награждения.

Изучение и понимание различных жанров народной художественной культуры проходит на мастер-классах, творческих мастерских, открытых уроках, ведется методическая работа с преподавателями детских школ искусств по направлению «Музыкальный фольклор».

Министерство культуры области