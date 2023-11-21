Производители бройлеров смогут получить льготные инвесткредиты

просмотров: 92

Так, начиная с 1 декабря т.г. производителям бройлеров и продуктов их переработки будут доступны инвесткредиты на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию птицеводческих комплексов.Сейчас производителям мяса птицы и яиц доступен целый ряд инструментов государственной поддержки. Среди них - субсидии на страхование поголовья, компенсация части затрат и льготное инвестиционное кредитование на строительство и модернизацию репродукторов в бройлерном птицеводстве, льготные краткосрочные кредиты на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, льготные инвесткредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства и другие меры.Подробную информацию о существующих мерах государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Малое среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, можно получить в министерстве сельского хозяйства области.