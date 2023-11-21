В области продолжает идти снег: ночью дороги расчищало более 200 единиц спецтехники

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Так, в Турковском и Вольском районах работало по 17 единиц спецтехники, в Гагаринском – 22, в Базарно-Карабулакском – 12, в Марксовском – 8.За ночь для обработки проезжей части от наледи специалисты использовали более 2 тысяч тонн песко-соляной смеси и 38 тонн чистого хлорида.Также всю ночь техника работала на всех четырех маршрутах региональных дорог в г. Саратове. На ул. Им. Н.Г. Чернышевского шла уборка снежных масс на осевой линии дороги, на проспекте Энтузиастов КДМ работали отвалом и щётками. На Славянской площади и ул. Соколовой убирали снег.Уборка улиц будет продолжена.