В области продолжает идти снег: ночью дороги расчищало более 200 единиц спецтехники
В ночь на 21 ноября в 22 районах области выпали осадки: снег, морось, дождь и туман. Дорожные службы задействовали 223 единицы спецтехники для расчистки и обработки дорог регионального значения противогололедными материалами.
Так, в Турковском и Вольском районах работало по 17 единиц спецтехники, в Гагаринском – 22, в Базарно-Карабулакском – 12, в Марксовском – 8.
За ночь для обработки проезжей части от наледи специалисты использовали более 2 тысяч тонн песко-соляной смеси и 38 тонн чистого хлорида.
Также всю ночь техника работала на всех четырех маршрутах региональных дорог в г. Саратове. На ул. Им. Н.Г. Чернышевского шла уборка снежных масс на осевой линии дороги, на проспекте Энтузиастов КДМ работали отвалом и щётками. На Славянской площади и ул. Соколовой убирали снег.
Уборка улиц будет продолжена.
Так, в Турковском и Вольском районах работало по 17 единиц спецтехники, в Гагаринском – 22, в Базарно-Карабулакском – 12, в Марксовском – 8.
За ночь для обработки проезжей части от наледи специалисты использовали более 2 тысяч тонн песко-соляной смеси и 38 тонн чистого хлорида.
Также всю ночь техника работала на всех четырех маршрутах региональных дорог в г. Саратове. На ул. Им. Н.Г. Чернышевского шла уборка снежных масс на осевой линии дороги, на проспекте Энтузиастов КДМ работали отвалом и щётками. На Славянской площади и ул. Соколовой убирали снег.
Уборка улиц будет продолжена.