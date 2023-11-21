Саратовское отделение Союза журналистов России выпустило книгу

просмотров: 223

На официальном сайте саратовского отделения Союза журналистов России опубликована ссылка на электронный вариант книги https://cloud.mail.ru/public/heCC/xxWhYwjR9.Руководитель проекта председатель Саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская в своей статье к книге анализирует итоги работы над проектом, раскрывает суть патриотического воспитания в подготовке школьников и студентов для их профориентации.Сегодня, 20 ноября, Лидия Николаевна Златогорская отмечает свой День рождения. Поздравляем!