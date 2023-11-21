21 ноября 2023 ВТОРНИК
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14:00 | 21 ноября
Красноармейский сельский ДК открылся после ремонта
13:00 | 21 ноября
Объем лесовосстановления на территории области увеличен до четырех тысяч гектаров
12:00 | 21 ноября
Жителям расскажут, как не стать жертвой мошенников в лотереях и розыгрышах
11:00 | 21 ноября
Юным артистам «Театрального Приволжья» рассказали о патриотических традициях театра
10:00 | 21 ноября
Производители бройлеров смогут получить льготные инвесткредиты
09:00 | 21 ноября
В области продолжает идти снег: ночью дороги расчищало более 200 единиц спецтехники
18:00 | 20 ноября
Саратовская область оказывает помощь подшефному Сватовскому району в восстановлении объектов соцсферы
17:00 | 20 ноября
Национальный проект «Демография»: в Новобурасском центре соцобслуживания открылась мастерская Деда Мороза
16:00 | 20 ноября
На Всероссийском конкурсе «Ученик года» завершились конкурсные этапы
15:00 | 20 ноября
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Саратовское отделение Союза журналистов России выпустило книгу

Новости
Саратовское отделение Союза журналистов России по итогам регионального проекта «Юные летописцы: живая связь времен» выпустило книгу.




На официальном сайте саратовского отделения Союза журналистов России опубликована ссылка на электронный вариант книги https://cloud.mail.ru/public/heCC/xxWhYwjR9.

Руководитель проекта председатель Саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская в своей статье к книге анализирует итоги работы над проектом, раскрывает суть патриотического воспитания в подготовке школьников и студентов для их профориентации.

Сегодня, 20 ноября, Лидия Николаевна Златогорская отмечает свой День рождения. Поздравляем!