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Саратовские школьники стали лучшими учениками года

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В Год педагога и наставника Саратовская область стала площадкой Всероссийского конкурса «Ученик года», организаторами которого являются Российский Союз Молодежи и Правительство Саратовской области.




С 15 по 19 ноября 150 школьников из 41 региона России соревновались в 7 номинациях.

Сегодня на базе Саратовской государственной юридической академии состоялась Церемония закрытия III Всероссийского конкурса, где назвали имена лауреатов и победителей конкурса.

Победителем в номинации «творческая личность года» стала Елизавета Дьяконова из гимназии 4 г. Саратова, а стать лучшей в номинации «интеллект года» удалось Анне Алаторцевой, которая обучается в гимназии 31 г. Саратова.

Ребят поздравила заместитель министра образования области Ирина Чинаева:

«Уверена, что это далеко не последняя победа наших школьников. Мы гордимся нашими ребятами, ведь каждый из них показал поразительные результаты, приложив максимум усилий и знаний, которые вложили в них родители и, конечно же, наши педагоги и наставники!»

Напомним, «Ученик года» — это уникальный конкурс Российского Союза Молодежи, направленный на выявление, поддержку и продвижение наиболее активной молодежи Российской Федерации, способствующий формированию заинтересованного отношения обучающихся к творческой, интеллектуальной, спортивной и общественной деятельности.