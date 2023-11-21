Саратовские школьники стали лучшими учениками года

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С 15 по 19 ноября 150 школьников из 41 региона России соревновались в 7 номинациях.Сегодня на базе Саратовской государственной юридической академии состоялась Церемония закрытия III Всероссийского конкурса, где назвали имена лауреатов и победителей конкурса.Победителем в номинации «творческая личность года» стала Елизавета Дьяконова из гимназии 4 г. Саратова, а стать лучшей в номинации «интеллект года» удалось Анне Алаторцевой, которая обучается в гимназии 31 г. Саратова.Ребят поздравила заместитель министра образования области Ирина Чинаева:«Уверена, что это далеко не последняя победа наших школьников. Мы гордимся нашими ребятами, ведь каждый из них показал поразительные результаты, приложив максимум усилий и знаний, которые вложили в них родители и, конечно же, наши педагоги и наставники!»Напомним, «Ученик года» — это уникальный конкурс Российского Союза Молодежи, направленный на выявление, поддержку и продвижение наиболее активной молодежи Российской Федерации, способствующий формированию заинтересованного отношения обучающихся к творческой, интеллектуальной, спортивной и общественной деятельности.