Саратовская область оказывает помощь подшефному Сватовскому району в восстановлении объектов соцсферы

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Саратовская область направила в подшефный Сватовский район очередную партию гуманитарной помощи. В этот раз в состав груза вошли строительные материалы: листы шифера, брус, доски, профнастил, трубы, эмаль, строительные смеси и многое другое. Они будут использованы для восстановления объектов соцсферы, в том числе попавшего под обстрел детского сада, а также пострадавших домов местных жителей.Груз сопровождают сотрудники областной службы спасения, которые при необходимости оказывают помощь местным жителям. Всего за год Правительство Саратовской области передало в подшефный Сватовский район порядка 500 тонн гуманитарной помощи.