Национальный проект «Демография»: в Новобурасском центре соцобслуживания открылась мастерская Деда Мороза

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Благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография» в 34 центрах социального обслуживания населения работают творческие мастерские «Доброцентр».В центре социального обслуживания населения Новобурасского района на базе «Доброцентра» открылась мастерская Деда Мороза.Получатели услуг учреждения начали подготовку к новогодним праздникам. Они уже планируют, какие игрушки будут делать для украшения, а какие – для подарков.«Мы начали готовиться к Новому году заранее. Наша мастерская Деда Мороза открыта для всех желающих. Мы делимся своими вариантами подарков, изучаем изготовление различных поделок в интернете. Уверены, что сможем порадовать себя и своих близких волшебным настроением к празднику», - поделились мастерицы центра соцобслуживания Новобурасского района.Напомним, в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» творческие мастерские «Доброцентр» будут доступны получателям услуг всех 39 районов области к концу 2024 года.