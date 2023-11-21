На Всероссийском конкурсе «Ученик года» завершились конкурсные этапы

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18 ноября завершились конкурсные этапы III Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года» Российского Союза Молодежи и Правительства Саратовской области. Участие в мероприятии принимают 150 школьников из 41 региона России. Проект реализуется в Год педагога и наставника по 7 профильным номинациям. Имена лауреатов и победителей назовут 19 ноября 2023 года.С 15 по 18 ноября участники проекта представили самопрезентации, где рассказали про свои достижения в образовательной, научной и общественной жизни. Во второй день конкурса школьники написали орфографический диктант «Главный человек на земле». После ребята представили свои творческие номера, спортивные достижения.Еще одним конкурсным испытанием стал «Проектный офис», где участники создавали планы и программы реализации значимых событий в России. Например, сохранение исторической памяти — «Памяти павших будьте достойны», адаптация в обществе людей с ОВЗ — «Союз возможностей», профилактика деструктивного поведения — «Слушай. Анализируй. Продвигай» и многие другие.Организаторами и учредителями конкурса в 2023 году являются: Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи», Министерство образования Саратовской области, Комитет молодёжной политики Саратовской области. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.