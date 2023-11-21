На стенде Саратовской области лекция о связи региона с космонавтикой прошла с аншлагом

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Стартовал интерактивный лекторий «Саратов – Космос – Саратов» о первых космонавтах, роли Саратова и области в освоении космоса. Сотрудники областного музея краеведения рассказали о Юрии Гагарине, Германе Титове и Юрии Быкове - разработчике первой космической связи Заря.19 ноября в рамках лектория «Город золотых огней и ярких личностей» рассказали о выдающихся людях в истории и культуре Саратова и России, а также местах, связанных с ними в городе и области.О литературной истории города гости узнают 21-23 ноября на лектории с мультимедийным сопровождением «Саратов литературный».25-26 ноября для всех желающих проведут интерактивную медиа-лекцию «Человек-швейцарский нож, или как Чернышевский пытался изобрести вечный двигатель». Посетителей ждут памятные сувениры.В рамках лектория «Саратов художественный» 28-29 ноября гости узнают о первом общедоступном художественной музее в провинции, саратовских художниках. Студенты Саратовского художественного училища им. А.П. Боголюбова будут рисовать портреты с натуры и по фото в технике «карандаш».30 ноября подведут итоги розыгрыша туристических призов «Поехали с нами в Саратов». Главный приз – сертификат на тур на двоих в Саратовскую область от агентства креативных путешествий.Все желающие приглашаются на стенд Саратовской области.Напомним, Международная выставка-форум «Россия» работает до 12 апреля 2024 года.