Валерий Фальков посетил Саратовскую государственную юридическую академию

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Здесь главе Минобрнауки России представили:— экспозицию «Жизнь, отданная науке» и экспозицию, посвященную истории прокуратуры;— выставку к 75-летию Победы;— учебный зал судебных заседаний и отдел редких книг (кстати, академия имеет самую крупную научно-правовую библиотеку в Поволжье);— студенческий кластер для самореализации студентов: от малой сцены для репетиций театральных коллективов до пространств Объединенного совета обучающихся и Профсоюза студентов Академии.Также Валерий Фальков ознакомился с работой студенческого медиацентра СГЮА SM Production. Здесь работают 38 студентов, восемь из которых вошли в штат Молодежного медиацентра Минобрнауки.С 2014 по 2019, в 2021 и 2022 годах медиацентр был признан лучшим в России, получив 8 Гран-при Российской студенческой весны.С коллективом СГЮА Министр обсудил программу его развития до 2032 года, которая готовит юридические кадры для всех регионов нашей страны.В частности, были рассмотрены вопросы сохранения фундаментальности юридического образования, внедрение междисциплинарного подхода при формировании образовательных программ и научных исследований, а также существующие меры поддержки для развития высшего образования.Отметим, сейчас в СГЮА обучаются более 14 тыс. человек, наблюдается рост числа иностранных студентов.