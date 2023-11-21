21 ноября 2023 ВТОРНИК
Новости
14:00 | 21 ноября
Красноармейский сельский ДК открылся после ремонта
13:00 | 21 ноября
Объем лесовосстановления на территории области увеличен до четырех тысяч гектаров
12:00 | 21 ноября
Жителям расскажут, как не стать жертвой мошенников в лотереях и розыгрышах
11:00 | 21 ноября
Юным артистам «Театрального Приволжья» рассказали о патриотических традициях театра
10:00 | 21 ноября
Производители бройлеров смогут получить льготные инвесткредиты
09:00 | 21 ноября
В области продолжает идти снег: ночью дороги расчищало более 200 единиц спецтехники
18:00 | 20 ноября
Саратовская область оказывает помощь подшефному Сватовскому району в восстановлении объектов соцсферы
17:00 | 20 ноября
Национальный проект «Демография»: в Новобурасском центре соцобслуживания открылась мастерская Деда Мороза
16:00 | 20 ноября
На Всероссийском конкурсе «Ученик года» завершились конкурсные этапы
15:00 | 20 ноября
На стенде Саратовской области лекция о связи региона с космонавтикой прошла с аншлагом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Валерий Фальков посетил Саратовскую государственную юридическую академию

Новости
Валерий Фальков посетил Саратовскую государственную юридическую академию


Здесь главе Минобрнауки России представили:
— экспозицию «Жизнь, отданная науке» и экспозицию, посвященную истории прокуратуры;
— выставку к 75-летию Победы;
— учебный зал судебных заседаний и отдел редких книг (кстати, академия имеет самую крупную научно-правовую библиотеку в Поволжье);
— студенческий кластер для самореализации студентов: от малой сцены для репетиций театральных коллективов до пространств Объединенного совета обучающихся и Профсоюза студентов Академии.

Также Валерий Фальков ознакомился с работой студенческого медиацентра СГЮА SM Production. Здесь работают 38 студентов, восемь из которых вошли в штат Молодежного медиацентра Минобрнауки.

С 2014 по 2019, в 2021 и 2022 годах медиацентр был признан лучшим в России, получив 8 Гран-при Российской студенческой весны.

С коллективом СГЮА Министр обсудил программу его развития до 2032 года, которая готовит юридические кадры для всех регионов нашей страны.

В частности, были рассмотрены вопросы сохранения фундаментальности юридического образования, внедрение междисциплинарного подхода при формировании образовательных программ и научных исследований, а также существующие меры поддержки для развития высшего образования.

Отметим, сейчас в СГЮА обучаются более 14 тыс. человек, наблюдается рост числа иностранных студентов.