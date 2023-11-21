Валерий Фальков посетил Саратовскую государственную юридическую академию
Здесь главе Минобрнауки России представили:
— экспозицию «Жизнь, отданная науке» и экспозицию, посвященную истории прокуратуры;
— выставку к 75-летию Победы;
— учебный зал судебных заседаний и отдел редких книг (кстати, академия имеет самую крупную научно-правовую библиотеку в Поволжье);
— студенческий кластер для самореализации студентов: от малой сцены для репетиций театральных коллективов до пространств Объединенного совета обучающихся и Профсоюза студентов Академии.
Также Валерий Фальков ознакомился с работой студенческого медиацентра СГЮА SM Production. Здесь работают 38 студентов, восемь из которых вошли в штат Молодежного медиацентра Минобрнауки.
С 2014 по 2019, в 2021 и 2022 годах медиацентр был признан лучшим в России, получив 8 Гран-при Российской студенческой весны.
С коллективом СГЮА Министр обсудил программу его развития до 2032 года, которая готовит юридические кадры для всех регионов нашей страны.
В частности, были рассмотрены вопросы сохранения фундаментальности юридического образования, внедрение междисциплинарного подхода при формировании образовательных программ и научных исследований, а также существующие меры поддержки для развития высшего образования.
Отметим, сейчас в СГЮА обучаются более 14 тыс. человек, наблюдается рост числа иностранных студентов.