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Ансамбль строений в центре Саратова признан объектом культурного наследия

Новости
Ансамбль строений в центре Саратова признан объектом культурного наследия


Несколько зданий по улице Кутякова стали объектом муниципального значения. В состав ансамбля вошли дома под номером 48, а именно строения с литерами А, Г, В.

По сведениям историков, домовладение на начало 1870-х годов принадлежало саратовской купчихе Прасковье Малышкиной. В усадьбу входило несколько зданий, в том числе главный дом и два флигеля. Эти здания включены в состав ансамбля – объекта культурного наследия.

Утверждены границы территории и предмет охраны. В том числе уникальными элементами главного дома стали парные пилястры в простенках окон, кронштейны в фризовой части, башенки с треугольным навершием на крыше здания, форма и габариты ворот с калиткой. Особенностями одноэтажного флигеля, который также выходит фасадом на улицу Кутякова, стали оконные проемы, пилястры, сандрики в виде полочки с дентикулами. Важными для сохранения элементами двухэтажного флигеля, находящегося во дворе, признаны треугольный фронтон мезонина, форма оконных проемов и декор фасада.