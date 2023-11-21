В Саратовской области прошел Единый день просвещения

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Лектором выступила директор Центра развития образования Виктория Гаврилюк, которая провела лекцию на тему «Жизнь в режиме многозадачности».К мероприятию в режиме онлайн смогли подключиться все муниципальные образования Саратовской области, отделы образования, а также руководители образовательных организаций и педагоги.«Единый день просвещения Саратовской области является важным мероприятием для развития образования и культуры в регионе. Лекции, организованные Российским обществом «Знание», позволяют создать платформу для обмена опытом и передачи знаний», – отметила директор Саратовского филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова.