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В Саратовской области прошел Единый день просвещения

Новости
В рамках федерального просветительского проекта Российского общества «Знание» Знание.Государство в Саратовской области прошел Единый день просвещения.

В Саратовской области прошел Единый день просвещения


Лектором выступила директор Центра развития образования Виктория Гаврилюк, которая провела лекцию на тему «Жизнь в режиме многозадачности».

К мероприятию в режиме онлайн смогли подключиться все муниципальные образования Саратовской области, отделы образования, а также руководители образовательных организаций и педагоги.

«Единый день просвещения Саратовской области является важным мероприятием для развития образования и культуры в регионе. Лекции, организованные Российским обществом «Знание», позволяют создать платформу для обмена опытом и передачи знаний», – отметила директор Саратовского филиала Российского общества «Знание» Алина Анисимова.