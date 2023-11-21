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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ознакомился с передовыми разработками молодых ученых и студентов Саратовского госуниверситета

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Серьезным стимулом к достижению результатов по исследованиям и разработкам стало участие СГУ в государственной программе «Приоритет-2030» с 2021 года.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ознакомился с передовыми разработками молодых ученых и студентов Саратовского госуниверситета

Коллектив Научного медицинского центра представил Министру цитометр — устройство для анализа крови, позволяющее просветить ткани и выявить раковые опухоли. В разработке участвуют 30 молодых ученых, 10 аспирантов и 35 студентов. Сейчас завершается стадия испытаний.

Лаборатория «Метаматериалы» СГУ разрабатывает электронику нового поколения, используя технологии магноники, спинтроники и спин-орбитроники. Это позволит создавать более быстрые и мощные электронные устройства. В проекте участвуют 55 молодых ученых, 5 аспирантов и 5 студентов.

В этом году в СГУ открылся Межфакультетский технологический ФАБЛАБ «Цифровые интегративные биоинженерные системы». 6 молодых ученых, 5 аспирантов и 15 студентов занимаются исследованиями по пяти стратегическим направлениям. Его основная цель — превращение научных результатов в продукты и технологии для реального сектора. Например, в сотрудничестве с ООО «Наука и инновации» уже создан уникальный цифровой датчик пальцевой фотоплетизмограммы (датчик, регистрирующий пульсовые волны).

Среди других проектов, реализуемых благодаря программе «Приоритет-2030»: цифровая платформа Kvazar, информационная система управления деятельностью агломерации, лаборатория «Умный сон» и виртуальный педагогический класс. В частности, к нему подключены более 70 школьников из Луганской народной республики, которые готовятся к поступлению в СГУ по направлению «Образование и педагогические науки».

После осмотра объектов глава Минобрнауки России провел совещание по развитию университета с коллективом. В ходе обсуждения Валерий Фальков предложил создать трехлетнюю программу по обновлению инфраструктуры и начать ее реализацию с 2024 года.