21 ноября 2023 ВТОРНИК
Новости
14:00 | 21 ноября
Красноармейский сельский ДК открылся после ремонта
13:00 | 21 ноября
Объем лесовосстановления на территории области увеличен до четырех тысяч гектаров
12:00 | 21 ноября
Жителям расскажут, как не стать жертвой мошенников в лотереях и розыгрышах
11:00 | 21 ноября
Юным артистам «Театрального Приволжья» рассказали о патриотических традициях театра
10:00 | 21 ноября
Производители бройлеров смогут получить льготные инвесткредиты
09:00 | 21 ноября
В области продолжает идти снег: ночью дороги расчищало более 200 единиц спецтехники
18:00 | 20 ноября
Саратовская область оказывает помощь подшефному Сватовскому району в восстановлении объектов соцсферы
17:00 | 20 ноября
Национальный проект «Демография»: в Новобурасском центре соцобслуживания открылась мастерская Деда Мороза
16:00 | 20 ноября
На Всероссийском конкурсе «Ученик года» завершились конкурсные этапы
15:00 | 20 ноября
На стенде Саратовской области лекция о связи региона с космонавтикой прошла с аншлагом
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Ректор легендарной "Щуки" о стенде Саратова на ВДНХ: "Есть, чем гордиться!"

Новости
Стенд Саратовской области продолжает привлекать посетителей Международной выставки-форума "Россия".
Ректор легендарной "Щуки" о стенде Саратова на ВДНХ: "Есть, чем гордиться!"



Экспозицию региона посетил актер театра и кино, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист Российской Федерации Евгений Князев. Известный зрителям по главным ролям в фильмах "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Путешествие с домашними животными" и других.

"Саратов - город душевных людей. Всякий раз в этом убеждаюсь, когда его посещаю. Столько замечательных культурных учреждений, в которых я бывал и работал. Театры, музеи, сам город - необычной, удивительной застройки. Красивый, и на Волге, с ее прекрасной набережной. Здесь Юрий Гагарин учился летать и сюда же приземлился из космоса. Саратову есть, чем гордиться! И все это ярко представлено на стенде ВДНХ. Убедился в этом лично", - поделился нахлынувшими воспоминаниями Евгений Князев.