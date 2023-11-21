Ректор легендарной "Щуки" о стенде Саратова на ВДНХ: "Есть, чем гордиться!"

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Экспозицию региона посетил актер театра и кино, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист Российской Федерации Евгений Князев. Известный зрителям по главным ролям в фильмах "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", "Путешествие с домашними животными" и других."Саратов - город душевных людей. Всякий раз в этом убеждаюсь, когда его посещаю. Столько замечательных культурных учреждений, в которых я бывал и работал. Театры, музеи, сам город - необычной, удивительной застройки. Красивый, и на Волге, с ее прекрасной набережной. Здесь Юрий Гагарин учился летать и сюда же приземлился из космоса. Саратову есть, чем гордиться! И все это ярко представлено на стенде ВДНХ. Убедился в этом лично", - поделился нахлынувшими воспоминаниями Евгений Князев.