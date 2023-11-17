17 ноября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
13:00 | 17 ноября
На улице Слонова продолжается укладка шпал в рамках проекта «Скоростной трамвай»
12:32 | 17 ноября
На Международной выставке-форуме «Россия» разыграют путешествие в Саратовскую область
12:00 | 17 ноября
К 400 земельным участкам для многодетных семей в Саратове построены газопроводы
11:00 | 17 ноября
Вместо Bosch: Минский тракторный завод сменит немецкие компоненты на изделия саратовского производителя
10:00 | 17 ноября
110 работ саратовских мастеров вышли в финал конкурса "Ремесленник года"
09:00 | 17 ноября
Воспитанники школы «РиФ» завоевали 9 медалей Кубка и Первенства России по плаванию спорта слепых
08:28 | 17 ноября
Саратовское село выиграло многомилионный грант на укрепление межнационального мира
23:36 | 16 ноября
Россия активно участвует в переговорах по борьбе с загрязнением пластиком
18:00 | 16 ноября
Саратовские врачи работали на базе районной больницы Сватовского района
17:00 | 16 ноября
Саратовские студенты встретились с земляками-ветеранами в рамках Всероссийского Дня призывника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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На Международной выставке-форуме «Россия» разыграют путешествие в Саратовскую область

Новости
На Международной выставке-форуме «Россия» разыграют путешествие в Саратовскую область

Сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве презентуют туристический потенциал Саратовской области.

На стенде региона посетителям расскажут об уникальных природных локациях: красотах легендарного Утёса Степана Разина, Вольского мелового карьера, города-курорта Хвалынска, бескрайних тюльпанных степях и других достопримечательностях.

Все желающие смогут оформить «Карту гостя Саратовской области». Это специальная туристическая программа лояльности, реализуемая в регионе, благодаря которой путешествие в Саратов станет ярким, комфортным и выгодным.

Кроме того, посетителям предложат принять участие в розыгрыше туристических призов «Поехали в Саратов», главный из которых – сертификат на тур для двоих в Саратовскую область.