На Международной выставке-форуме «Россия» разыграют путешествие в Саратовскую область

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Сегодня на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве презентуют туристический потенциал Саратовской области.На стенде региона посетителям расскажут об уникальных природных локациях: красотах легендарного Утёса Степана Разина, Вольского мелового карьера, города-курорта Хвалынска, бескрайних тюльпанных степях и других достопримечательностях.Все желающие смогут оформить «Карту гостя Саратовской области». Это специальная туристическая программа лояльности, реализуемая в регионе, благодаря которой путешествие в Саратов станет ярким, комфортным и выгодным.Кроме того, посетителям предложат принять участие в розыгрыше туристических призов «Поехали в Саратов», главный из которых – сертификат на тур для двоих в Саратовскую область.